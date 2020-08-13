Ряды БТ пустеют 13 13.08.2020, 16:30

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Корреспондент Александр Лучонок покинул госТВ.

Уволился корреспондент Александр Лучонок и написал разгромный пост в Instagram про работу на госТВ. «Вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена. Есть определенная тактика, планирование, стратегия воздействовать на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в «застое». Если в какой-либо сфере или отрасли провал — для сглаживания углов удар на себя принимает местная вертикаль», — заявил журналист.

Лучонок также потребовал от пропагандистов прекратить держать людей за дураков, ведь общество выросло. А тем журналистам, которые «показывают зубы и продолжают лаять», наказал вспомнить историю Хатико — «нового хозяина вы вряд ли найдете».

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