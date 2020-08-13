Ряды БТ пустеют

Ряды БТ пустеют13
- 13.08.2020, 16:30
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Корреспондент Александр Лучонок покинул госТВ.
Уволился корреспондент Александр Лучонок и написал разгромный пост в Instagram про работу на госТВ. «Вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена. Есть определенная тактика, планирование, стратегия воздействовать на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в «застое». Если в какой-либо сфере или отрасли провал — для сглаживания углов удар на себя принимает местная вертикаль», — заявил журналист.
Лучонок также потребовал от пропагандистов прекратить держать людей за дураков, ведь общество выросло. А тем журналистам, которые «показывают зубы и продолжают лаять», наказал вспомнить историю Хатико — «нового хозяина вы вряд ли найдете».
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Тем, кто по ту сторону экрана, больше молчать не хочу! Думаю, ни для кого не секрет, что вся информация, которая транслируется по ТВ, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определённая тактика, планирование, стратегия воздействовать на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в «застое». Если в какой-либо сфере или отрасли провал —для сглаживания углов удар на себя принимает местная вертикаль. Это все, ещё раз повторюсь, стратегия! Вывод, к которому я пришел. Каждый выпуск новостей — продуманный ход. Поэтому сейчас сильнее всего поражает — почему ребята начали так сдавать свои позиции. — Филигранная победа с 80% голосов за АГЛ? Как мне кажется, филигранно сфальсифицировать при нынешнем расколе общества - это «нарисовать» 50+, и явно не столь массовый масштаб приобрело бы нынешнее протестное движение! — У протестующих есть кукловоды? Выйдите на улицу и задайте этот вопрос людям. Услышите чуть ли не единогласный ответ, чем они руководствуются. Сам лично интересовался. Это исключительно инициатива каждого, а отрицать и обвинять во всем Запад или объединенный штаб – отрицать свое поражение. Давайте вспомним, как прошлой весной свою победу праздновал нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Там был настоящий ПРАЗДНИК. Во всех наших госСМИ подчеркивают тоже самое, только почему вы призываете разогнать народное «веселье»?! — Удерживать Тихановскую в ЦИКе 6 часов и надеяться, что именно поэтому белорусы не пойдут на протест? Это ещё больше разгорячит народ, уже доказано! Символ протеста сегодня не Тихановская, а сами люди! (продолжение в карусели)