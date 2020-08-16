Посол Беларуси в Словакии поддержал забастовку и протесты 23 16.08.2020, 8:25

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Игорь Лещеня записал видеообращение.

Посол Беларуси в Словакии и бывший помощник Лукашенко Игорь Лещеня записал видеообращение, в котором поддержал бастующих рабочих и граждан страны, выходящих на протесты. Текст обращения опубликовал телеграм-канал «Наша Нива»:

— Меня зовут Игорь Александрович Лещеня.

Я обращаюсь к вам не только как Посол Беларуси в Словакии.

Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы Послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом.

Как и все белорусы, я – в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На Тут.бай в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах!

К сожалению, для этого были предпосылки.

15 лет назад у нас была открыта «Линия Сталина». И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина – имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937г. и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси 21 века!

МИД, представители которого защищают интересы Беларуси за рубежом, часто приравнивают к силовым ведомствам. Силовики стремятся не допустить вмешательство во внутренние дела страны извне.

Но я точно знаю, что ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры.

В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране.

Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я – с вами рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок»!

Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил.

Белорусы выстрадали это право!