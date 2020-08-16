Помпео: США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с Евросоюзом 5 16.08.2020, 16:18

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Майк Помпео

Фото: Reuters

По словам госсекретаря, целью США и ЕС должно быть стремление помочь белорусскому народу обрести суверенитет и свободу.

Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского союза, после того как белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против фальсификации выборов режимом Лукашенко. Об этом сообщил в субботу госсекретарь США Майк Помпео, передает «Голос Америки».

Выступая в столице Польши, которая стала последней остановкой Помпео в ходе турне по центральной Европе, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это «попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу».

Накануне, 14 августа, руководство Евросоюза сделало первый шаг к тому, чтобы ввести против Беларуси новые санкции, распорядившись, чтобы внешнеполитическое ведомство ЕС подготовило список белорусских лиц, в отношении которых было бы целесообразно ввести санкции.

На совместной с Майком Помпео пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz) высказал мнение, что потенциальные санкции следует применить к высшим лицам в руководстве Беларуси.

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