На центральной площади Солигорска начался митинг шахтеров

На центральной площади Солигорска начался митинг шахтеров7
- 17.08.2020, 18:39
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На площади собралось уже несколько тысяч человек.
Представитель независимого профсоюза горняков сообщил, что на сегодняшний день на всех 6 шахтах «Беларуськалия» объявлена бессрочная забастовка, передает «Радыё Свабода».
Представитель независимого профсоюза сообщила, что списки всех горняков, которые не поддержат забастовку и продолжают, будут вывешены на рудниках.
Премьер Головченко якобы уехал из Солигорска и говорить не будет.