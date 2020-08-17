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На центральной площади Солигорска начался митинг шахтеров

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  • 17.08.2020, 18:39
  • 10,192
На центральной площади Солигорска начался митинг шахтеров
Фото: Радыё Свабода

На площади собралось уже несколько тысяч человек.

Представитель независимого профсоюза горняков сообщил, что на сегодняшний день на всех 6 шахтах «Беларуськалия» объявлена бессрочная забастовка, передает «Радыё Свабода».

Представитель независимого профсоюза сообщила, что списки всех горняков, которые не поддержат забастовку и продолжают, будут вывешены на рудниках.

Фото: Радыё Свабода

Премьер Головченко якобы уехал из Солигорска и говорить не будет.

Фото: Радыё Свабода
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