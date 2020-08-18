Шахтеры «Беларуськалия» заявили, что будут ежедневно выходить в центр Солигорска 4 18.08.2020, 11:54

3,562

Фото: «Радыё Свабода»

Стачкомы сформированы на всех шести рудниках предприятия.

Как рассказали свободе в стачкоме 4-го рудоуправления, сейчас на предприятии создается общий комитет забастовки.

О намерении объявить забастовку шахтеры «Беларуськалия» объявили в пятницу 14 августа. Создание стачкомов на рудоуправлениях началось в понедельник 17 августа. Тогда же шахтеры озвучили свои основные требования, среди которых отставка Лукашенко и проведение новых выборов президента Беларуси.

Как сообщили «Радыё Свабода» в стачкоме 4-го рудоуправления «Беларуськалия», утром во вторник 18 августа формирование стачкомов на всех шести рудниках предприятия завершилось. Выдача руды на поверхность прекратилась.

«Дела идут хорошо, на каждом рудоуправлении сформировали свой стачком, — рассказал один из участников стачкома 4-го рудоуправления «Беларуськалия». - Все они объединены в один большой стачком по всему предприятию. Он будет решать, что делать. Мы сегодня на 4-м рудоуправлдении приняли решение остановить спуски в шахты. Руда наверх не идет. Еще будут спуски для проведения работ в шахтах, но самое главное, что руда не идет. Такая же ситуация на всех промышленных площадках. Полное прекращение работы «Беларуськалия» - теперь только вопрос времени».

По словам представителя стачкома 4-го рудоуправления, шахтеры размышляют над другими формами протеста. Одна из них - ежедневные митинги в центре города.

«На 4-м рудоуправлении мы собрали более тысячи подписей за забастовку, 1200 возможно. Еще народ присоединится, если видит, сколько собрано подписей. Думаю, мы наберем еще больше. Люди настроены очень решительно. В дальнейшем все пойдет гладко. Теперь шахтеры на территории рудоуправления. Решаем вопрос, ехать ли в 15 часов на митинг в город, чтобы себя показать. Этот вопрос еще будет решаться на заседании стачкома. Скорее всего, завтра мы на 8 часов выйдем на работу, нужно некоторые моменты решить. Стачком решит, но, наверное, мы в 15 часов будем выходить на митинги в город каждый день, чтобы себя показывать. Потому что на рудниках нас никто не услышит, не увидит», - заявил представитель стачкома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».