Госсекретарь США опубликовал заявление в поддержку народа Беларуси 8 20.08.2020, 22:41

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Майк Помпео призвал немедленно освободить несправедливо задержанных.

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление в поддержку народа Беларуси, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты вдохновлены тем, как белорусский народ мирно демонстрирует стремление определить свое будущее. Мы придерживаемся нашего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремление белорусского народа выбирать своих лидеров и собственный путь, свободный от внешнего вмешательства», – заявил Помпео.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены серьезными недостатками прошедших 9 августа президентских выборов в Беларуси и решительно осуждаем насилие против мирных демонстрантов и журналистов, аресты оппозиционных кандидатов и мирных демонстрантов, блокировку интернета и жестокое обращение с задержанными, – продолжал глава Госдепартамента. – Мы призываем к немедленному освобождению несправедливо задержанных и предоставлению информации о тех, кто числится пропавшими без вести».

«Соединенные Штаты поддерживают свободные и честные выборы, отражающие волю белорусского народа. Состоявшиеся 9 августа выборы не соответствовали этому стандарту. Беларусь, как и США, является членом ОБСЕ, которая придерживается этих стандартов. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию нарушений в ходе выборов в Беларуси, связанных с выборами нарушений прав человека, а также последовавших за выборами репрессий», – подчеркнул госсекретарь США», – обратился Майк Помпео.

Напомним, что Беларусь столкнулась с острейшим политическим кризисом со времен, когда сотни тысяч демонстрантов и миллионы белорусов отвергли победу Лукашенко на выборах 9 августа, результаты которых были нагло сфальсифицированы.

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