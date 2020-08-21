Сильное выступление Павла Юхневича: Мы должны идти до конца! 22 21.08.2020, 8:15

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Если мы проиграем, то страна превратится в концлагерь.

Один из ветеранов белорусского сопротивления Павел Юхневич, которому недавно исполнилось 36 лет, выступил сегодня на площади Независимости.

"90% из тех, кто выходит на на протесты - это абсолютно новые люди. У тех, кто вышел в первый раз 9 или 10 августа и продолжают выходить каждый день, есть шанс пройти этот путь быстро. Мне 36 лет. Первая моя акция протеста была, когда мне было 15 лет. Здесь есть люди, которые отдали в борьбе с диктатурой много лет своей жизни, но это не значит, что им много лет.

То, что мы делаем - мирные акции и забастовки. Это единственно правильный путь. Правильный путь давления на "пока еще власть".

Мы давим не только на власть. Есть Координационный совет, туда вошло много разных людей. Но у меня вопрос: уважаемый координационный совет, почему вы не призываете поддерживать мирные акции? Почему вы не призываете поддерживать забастовки? Почему вы не призываете рабочих присоединяться к протестам? От вас мы слышим только то, что "Белорусы - вы невероятные". Но этого недостаточно. Этого не достаточно.

Мы находимся в ситуации, когда мы и бывший президент понимаем, что если одна из сторон проиграет, то это финал. Если проиграем мы, страна превратится в концлагерь. Если он проиграет, а он проигрывает, то его будут судить. Поэтому мы не можем проиграть. Мы должны идти до конца. Сжав зубы, не оглядываясь на то, сколько нас на этой площади. Много или мало. Я знаю, что в воскресенье нас будут миллионы".

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