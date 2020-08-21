США и ЕС договорились о первом за последние 20 лет снижении пошлин 1 21.08.2020, 22:20

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Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты.

Соединенные Штаты и Европейский Союз подписали в пятницу соглашение о пакете мер по снижению пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам США и ЕС на сотни миллионов долларов. Это первое снижение пошлин, согласованное между США и ЕС за более чем два десятилетия. Об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Европейского Союза Фил Хоган, передает «Голос Америки».

Как говорится в тексте заявления, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 миллионов долларов. ЕС отменит эти тарифы на основе режима наибольшего благоприятствования (НБН) задним числом, начиная с 1 августа 2020 года. Эти пошлины отменяются на пять лет, а Еврокомиссия незамедлительно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения носили постоянный характер.

Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, на среднегодовую стоимость 160 миллионов долларов, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо, зажигалки для сигарет.

Снижение американских пошлин также будет произведено на основе режима наибольшего благоприятствования, задним числом с 1 августа 2020 года.

«В рамках улучшения отношений между ЕС и США это взаимовыгодное соглашение принесет положительные результаты как американской, так и европейской экономикам. Мы хотели бы, чтобы этот пакет по пошлинам ознаменовал только начало процесса, который приведет к дополнительным соглашениям, создающим более свободную, справедливую и взаимную трансатлантическую торговлю», - заявили посол Лайтхайзер и комиссар Хоган.

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