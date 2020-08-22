«Не хожу на работу, а каждые выходные езжу в Минск - сказать Саше все, что о нем думаю» 22.08.2020, 12:38

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Крик души жительницы Мозыря.

- Я работаю на швейной фабрике "Надэкс" в Мозыре и не могу сказать, что живу даже средне, - написала телеграм-каналу «Баста» жительница Мозыря. - Зарплата не очень высокая, а цены растут как на дрожжах, условия труда никакие.

Самое печальное, что это так везде, в любом городе, на любом предприятии. Фактически, каждого человека системно делают инвалидом, нежизнеспособным дожить до пенсии существом.

Разве можно так дальше жить? Я не могу и не хочу. Зато могу и хочу всё изменить, и я буду это делать в меру своих сил. По крайней мере не буду ходить на работу, а каждые выходные езжу в Минск проведать дочку и сказать Саше все, что я нем думаю. И буду ездить, потому что сидя за столом с грустным лицом ничего не изменить.