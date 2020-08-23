Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в штате Луизиана 23.08.2020, 10:27

2,300

Aмериканский музыкант числится кандидатом от партии «Вечеринка по случаю Дня рождения».

Американский рэпер Канье Уэст подал документы на участие в выборах президента США, Об этом сообщает Nola (перевод — gordonua.com).

В заявлении Уэста госсекретарю Луизианы он числится кандидатом от партии "Вечеринка по случаю Дня рождения". Своим кандидатом в вице-президенты он избрал проповедницу из штата Вайоминг Мишель Тидболл.

Вместе с Уэстом заявку на участие в выборах в Луизиане подали еще десять кандидатов.

Как отмечает издание, Луизиана, в отличие от многих других штатов, не требует, чтобы независимые кандидаты собирали тысячи подписей под петицией о выдвижении кандидатуры для внесения в избирательный бюллетень. Вместо этого кандидат может заплатить регистрационный сбор в размере $500.

Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. Также музыкант зарегистрировался в штатах Арканзас, Колорадо, Юта и Вермонт.

20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».