Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в штате Луизиана
- 23.08.2020, 10:27
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Aмериканский музыкант числится кандидатом от партии «Вечеринка по случаю Дня рождения».
Американский рэпер Канье Уэст подал документы на участие в выборах президента США, Об этом сообщает Nola (перевод — gordonua.com).
В заявлении Уэста госсекретарю Луизианы он числится кандидатом от партии "Вечеринка по случаю Дня рождения". Своим кандидатом в вице-президенты он избрал проповедницу из штата Вайоминг Мишель Тидболл.
Вместе с Уэстом заявку на участие в выборах в Луизиане подали еще десять кандидатов.
Как отмечает издание, Луизиана, в отличие от многих других штатов, не требует, чтобы независимые кандидаты собирали тысячи подписей под петицией о выдвижении кандидатуры для внесения в избирательный бюллетень. Вместо этого кандидат может заплатить регистрационный сбор в размере $500.
Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США, в ночь на 5 июля.
Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.
15 июля, в последний день для регистрации, представитель Уэста подал необходимые документы для его участия в выборах президента США и заплатил $35 тыс. Уэст стал одним из трех независимых кандидатов в президенты, которые зарегистрировались в штате Оклахома. Также музыкант зарегистрировался в штатах Арканзас, Колорадо, Юта и Вермонт.
20 июля музыкант провел первую встречу с избирателями.