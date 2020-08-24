Даля Грибаускайте: Режим Лукашенко должен быть изолирован политически и дипломатически 11 24.08.2020, 7:41

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Даля Грибаускайте

Для белорусов очень важна помощь литовцев.

Мир больше не может вести двойную игру с режимом Александра Лукашенко, его надо политически и дипломатически изолировать, сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, пишет Delfi.

"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношение представителей Беларуси – не народа – должны применять не только политические, но и экономические санкции", – сказала Грибаускайте LRT.

Экс-президент приехала в Медининкай для участия в "Пути свободы" в Медининкай. "Этот режим должен знать, как его оценивает мир. Хватит играть и сидеть на двух стульях как отчасти делал Запад и мы – будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны", – сказала эк-президент.

"Сейчас, после такого массового применения жестокой силы против своего народа, которое рано или поздно будет оценено как преступление против человечности, я думаю, мы не можем вести двойную игру, если хотим быть верны нашей свободе и пройденному пути", – сказала она.

Грибаускайте сказала, что для белорусов важна помощь литовцев. Она напомнила, что на заре независимости Литве также нужна была поддержка других стран.

"Любой стране важно знать, что она не одна. И сегодня мы показываем, что белорусы не одиноки", – сказала перед акцией "Путь свободы" Грибаускайте.

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