Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом 17 24.08.2020, 17:47

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Они обсудили политическую ситуацию в Беларуси.

Светлана Тихановская обсудила политический кризис в Беларуси с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, передает «Радыё Свабода».

Тихановская выразила готовность разрешить кризис через диалог о мирной передаче власти, в том числе с посредничеством международных организаций.

При этом призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. «Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах», — сказала она.

Тихановская напомнила о необходимости «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа»

Встреча Тихановской и Бигана состоялась в Вильнюсе. После этого Биган посетит в Москву.

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