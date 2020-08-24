Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом

Светлана Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом17
- 24.08.2020, 17:47
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Они обсудили политическую ситуацию в Беларуси.
Светлана Тихановская обсудила политический кризис в Беларуси с заместителем государственного секретаря США Стивеном Биганом, передает «Радыё Свабода».
Тихановская выразила готовность разрешить кризис через диалог о мирной передаче власти, в том числе с посредничеством международных организаций.
При этом призвала все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. «Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах», — сказала она.
Тихановская напомнила о необходимости «беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа»
Встреча Тихановской и Бигана состоялась в Вильнюсе. После этого Биган посетит в Москву.