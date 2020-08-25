Усэйн Болт заразился коронавирусом 25.08.2020, 18:26

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Усэйн Болт

Фото: AP/Darron Cummings

Восьмикратный олимпийский чемпион, поставивший мировой рекорд в спринте, находится на самоизоляции.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, поставивший мировой рекорд в спринте, находится на самоизоляции в своем доме на Ямайке, после того как его тест на коронавирус оказался положительным, передает «Голос Америки».

Ранее спортсмен устроил вечеринку по случаю своего 34-летия, на которой присутствовали несколько звезд спорта.

Министерство здравоохранения Ямайки подтвердило положительный тест Болта, после того как в понедельник он разместил в социальной сети видео, в котором сообщил, что ожидает результатов теста.

Болт, который сдал тест в субботу после своей вечеринки, сообщил, что у него не наблюдается никаких симптомов заражения коронавирусом, но призвал всех, кто контактировал с ним, уйти на карантин в качестве меры предосторожности.

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