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ЕС и Канада: Мы будем поддерживать народ Беларуси и делать все, чтобы его голоса были услышаны

  • 27.08.2020, 8:20
ЕС и Канада: Мы будем поддерживать народ Беларуси и делать все, чтобы его голоса были услышаны
Фото: DPA

Совместное заявление высокого представителя ЕС по внешней политике и главы канадского МИД.

«Будучи друзьями народа Беларуси и сторонниками суверенитета и независимости Республики Беларусь, поддерживаем стремление граждан к демократическим переменам», — говорится в совместном заявлении высокого представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля и министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня. Текст заявления опубликован на сайте Европейской службы внешних действий, сообщает БелаПАН.

«Мы многократно и недвусмысленно выразили свою позицию относительно характера проведения президентских выборов 9 августа в Беларуси и последовавших за ними событий. Президентские выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабные демонстрации в Минске и по всей стране в воскресенье 23 августа должны помочь осознанию властями того факта, что для движения вперед Беларуси незамедлительно необходим открытый и конструктивный диалог».

Боррель и Шампань подчеркнули: «У Беларуси есть международные обязательства, и мы ждем от властей их выполнения. Как государство-участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Беларусь взяла на себя обязательства проводить подлинно демократические выборы и обеспечивать права человека и основные свободы. Только мирные и демократические процедуры позволят деэскалировать ситуацию и найти устойчивые решения».

ЕС и Канада поддерживают предложение Албании, которая в настоящее время председательствует в ОБСЕ, организовать визит совместно с будущим председательством ОБСЕ, Швецией.

«Мы призываем власти Беларуси принять это предложение безотлагательно. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ также поддержать это предложение, — говорится в заявлении. — Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и готовы внести свой вклад в мирное разрешение кризиса. Канада и Европейский союз в сотрудничестве со своими международными партнерами будут и впредь поддерживать народ Беларуси и делать все, чтобы его голоса были услышаны и его права были защищены».

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