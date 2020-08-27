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Белоруски выстроились в цепь солидарности возле Красного костела

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  • 27.08.2020, 14:14
  • 6,502
Белоруски выстроились в цепь солидарности возле Красного костела
Фото: svaboda.org

Фотофакт.

Сегодня в Беларуси — девятнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки. Главные требования протестующих белорусов: отставка Лукашенко и немедленное освобождение всех политзаключенных.

Белоруски выстроились в цепь солидарности возле Красного костела. Женщины при этом связали себе руки.

Напомним, вчера вечером ОМОН заблокировал протестующих в Красном костеле после митинга на площади Независимости. Митрополит Тадеуш Кондрусевич и католические епископы осудили действия властей.

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