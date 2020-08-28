«На курсе уже потеряла 700 рублей» 19 28.08.2020, 9:32

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Эксперты рассказали о тающих на глазах деньгах белорусов.

Растущий доллар вот уже который день щекочет нервы обладателям безотзывных вкладов, пишет Onliner. Шутка ли, твои накопления медленно испаряются, а ты ничего не можешь с этим делать. Что вообще сейчас происходит с депозитами? Разбираемся вместе с клиентами банков и экономистами.

В начале августа Ксения открыла в «Беларусбанке» депозит под 12,5% годовых на 45 дней. Это интернет-депозит, и проценты должны были быть начислены в конце срока на карту.

— Я положила деньги в начале месяца, собиралась заработать, — объясняет она. — Про выборы я совсем забыла. Конечно, предполагала, что после них курс немного подрастет. Но что у нас все будет так, не ожидала. Думаю, многие не ожидали.

Фото: onliner.by

Последние дни Ксения как на иголках. Говорит, с каждым днем видит, как тают ее деньги. На росте курса она уже потеряла около 700 рублей.

— Когда открывала вклад, была спокойна: курс был более-менее стабильный, казалось бы, что эти 45 дней, — объясняет она. — А в итоге каждый день теперь думаешь, как бы не лишиться последних сбережений. Думала копейку заработать, а теперь все равно на эти копейки. Боюсь, в итоге останусь ни с чем.

Фото: onliner.by

Забрать свои средства она сможет 20 сентября. Раньше — только в исключительных случаях, к которым рост курсов доллара и евро не относится.

— Исключительный случай — это смерть вкладчика, тяжелая болезнь вкладчика или его близких родственников, инвалидность или переезд на ПМЖ в другую страну, — объясняет Ксения. — Понятно, что очень волнуюсь за финансы. Мы молодая семья, ребенку еще нет и года. Квартиру мы снимаем. Хотелось бы, конечно, забрать вклад, чтобы хотя бы купить валюту на квартиру, пока курс не взлетел до небес. Но увы… Еще волнуюсь, что может произойти девальвация (никто же не знает, что будет дальше). И моя, пусть небольшая, сумма помашет мне ручкой. Останусь я без заначки на черный день. Банк эта ситуация не волнует, договор есть договор. Условия его я знала, но что так выйдет, даже предположить не могла.

Фото: onliner.by

Тот факт, что он положил эквивалент $500 в рублях на безотзывный депозит, Сергей называет глупостью. Говорит, что отнести деньги в банк решился впервые.

— Открыл рублевый депозит в «БНБ-Банке». Условия были неплохие — 12% годовых. Также отсутствовали дестабилизирующие факторы: коронавирус, ОМОН и так далее. Вот и решил первый раз в жизни рискнуть и сделать рублевый вклад. На то время по валютным депозитам проценты были мизерными. К тому же если размещать их сроком на два года, то на них шел налог, — говорит Сергей и добавляет, что на разнице курсов за последние дни потерял около $100 в эквиваленте. Вернуть свои деньги он не может, так как срок возврата вклада — 28 октября.

— По нынешнему курсу у меня на счету сейчас уже $400. Не исключаю, что через два месяца будет $200. Вот вам и курс, — объясняет он.

Фото: onliner.by

У Дмитрия депозит в «Банке Дабрабыт», заканчивается в апреле. Дмитрий говорит, что снять сейчас его не может, кусает локти.

— Что будет с моим депозитом в апреле, неизвестно. Отдадут ли деньги в принципе? — вздыхает он. — Понимаю, что могут не долежать.

Аналогичная ситуация и у Павла, который оставил на безотзывном депозите 1000 рублей до апреля будущего года. Говорит, основную сумму снял еще до выборов: часть перевел в доллары по курсу 2,4, часть потратил.

Источник Onliner в одном из банков страны рассказал, что с 24 августа из банков Беларуси активно забирают рублевые и долларовые депозиты.

— Но не только их, многие просто снимают наличку с текущих счетов и карточек со словами, что при нынешней власти деньги в банки не понесут, — рассказали нам. — Пытаются снимать и безотзывные депозиты — по разным причинам. Но не у всех получается. Нацбанк прекратил выдачу денег на поддержание. Сейчас на межбанке ставки по 12% и выше — понятно, что это невыгодно. Когда будет дно? До дна еще далеко. Но одно хорошо: отзывные вклады. Если бы не они, то нам был бы просто капец. Курс сразу взлетел бы, и очень сильно.

Фото: onliner.by

Компетентно. «Нацбанк скорее согласится с повышением инфляции и девальвацией, чем с падением отдельных банков»

— К сожалению, пока оперативной статистики по снятию вкладов нет, она будет в середине сентября, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Что касается июля, то в этом месяце белорусы сняли 108 млн рублей, притом что с начала года было всего снято 207 млн. При этом оставалось 4,9 млрд рублей всех срочных депозитов. Считается, что две трети из них — это безотзывные депозиты, треть — отзывные. Выходит, что потенциал для немедленного снятия — 1,6—1,7 млрд рублей. Сколько из них успели снять, мы еще не знаем.

Что касается валютных депозитов, то в июле отток срочных депозитов составил $73 млн, а с начала года — $654 млн. На 1 августа оставалось $5,5 млрд срочных валютных депозитов.

Фото: onliner.by

Что будет, если все депозиты в конце концов снимут? По словам аналитика, здесь есть еще много параметров, которые нужно учитывать.

— Клиенты снимают депозиты — ухудшается ликвидность у банков, — объясняет он. — Банки могут какими-то способами поддерживать ее. Это может быть рефинансирование от Нацбанка, банки могут привлекать какие-то кредиты на межбанковском рынке. Если это банки с иностранным участием, они могут привлекать что-то от материнских компаний. Грубо говоря, изъятие депозитов — это отток, а есть еще варианты притока. Тут важен не сам по себе отток депозитов, а разница между оттоком и притоком. Даже если люди массово забирают депозиты, но Нацбанк готов рефинансировать по нормальным условиям, то вроде бы ситуация не сильно страшная. Другое дело, если идет отток депозитов, а рефинансировать невозможно, это ситуация плохая.

Какие возможности будут у банков с рефинансированием, мы не знаем. Можно четко сказать, что у разных банков будут очень разные возможности. Условно говоря, банкам с российскими учредителями смогут помочь материнские структуры. Возможно, Нацбанк будет как-то помогать государственным банкам, таким как «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и другим. Насколько им хватит возможностей помогать банкам, чтобы сильно не разгонять инфляцию, а за ней девальвацию — вопрос открытый. Поэтому сделать четкий прогноз достаточно сложно.

Фото: onliner.by

Будут ли случаи, когда люди не смогут забрать депозиты?

— Непонятно, насколько вероятен сценарий, когда банк не сможет обслуживать своих клиентов, — считает аналитик. — Дело в том, что прямая задача Национального банка заключается как раз в том, чтобы своевременно приходить банкам на помощь в таких ситуациях. Мне кажется, Нацбанк скорее согласится с повышением инфляции и девальвации, чем с падением отдельных банков. Отдельным банкам, особенно небольшим, будут помогать, пока проблема не коснется всей системы.

Фото: onliner.by

Аналитик отмечает, что белорусы в данной ситуации ведут себя логично и вполне прагматично, снимая вклады.

— Люди переживают, что если вдруг проблемы в нашей экономике усилятся, то они не смогут получить свои деньги из-за заморозки вкладов или принудительной конвертации валютных вкладов в рублевые, — говорит Иосуб. — Руководство Нацбанка в своих выступлениях говорит о том, что такого никогда не будет. Но было бы смешно и глупо, если бы они сказали: «Да, будет». Думаю, нигде в мире перед заморозкой вкладов никого заранее не предупреждали.

Глобально в нашей стране произошла утрата доверия ко всем государственным институтам, к закону и праву. На самом деле люди боятся не того, что происходит в банковской системе, или того, что Нацбанк может сделать что-то не так. Люди глобально не верят ни в какие гарантии государства и в то, что оно декларирует, а также ни в какие законы, в частности в те, которые защищают наши вклады.

Если не верить никаким законам и институтам, то странно было бы верить в национальную валюту и гарантии сохранности вкладов. Поведение людей вполне объяснимо и рационально.