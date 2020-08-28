Госдеп США потребовал, чтобы режим Лукашенко освободил политзаключенных 17 28.08.2020, 18:06

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Также в Госдепе США заявили, что «всему миру ясно, что выборы президента Беларуси сфальсифицированы».

Соединенные Штаты требуют освобождения всех граждан, несправедливо задержанных в Беларуси до и после президентских выборов, в частности политтехнолога, гражданина США Виталия Шклярова. Об этом 28 августа на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, сообщает сайт американской миссии в ОБСЕ.

Шклярова задержали в Беларуси 29 июля. Его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах президента Беларуси), и попытках мобилизовать протестный электорат. Политтехнолог до сих пор находится под стражей. Шкляров женат на сотруднице Госдепартамента США.

Биган подчеркнул, что мужчина находился в Беларуси частным образом – чтобы навестить мать и отпраздновать с ней день рождения, но был схвачен на улице и помещен в изолятор. Шкляров отказывается признать себя виновным, сказал замгоссекретаря.

"Президент Соединенных Штатов и государственный секретарь не имеют более высокого приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся в заключении за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти незамедлительно освободить Виталия и всех несправедливо задержанных", – сказал дипломат.

По его словам, всему миру ясно, что выборы президента Беларуси 9 августа сфальсифицированы, а ведущие кандидаты от оппозиции были арестованы до голосования и остаются под стражей по сей день.

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