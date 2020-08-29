Работающих в Беларуси на иностранные СМИ журналистов массово лишают аккредитации 1 29.08.2020, 11:57

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Фото: tut.by

«Таракан» до смерти боится свободной прессы.

Задержанные накануне в Минске журналисты съемочной группы немецкого телеканала ARD лишены аккредитации. Российские ее представители будут депортированы из Беларуси. На белорусского представителя составлен протокол за якобы участие в массовой акции. Также стало известно, что аккредитации лишены белорусские журналисты, работающие на Би-би-си, Reuters, «Радыё Свабода», AFP и других, сообщает tut.by.

Илья Кузнецов, а также граждане России Сергей Сергеев и Михаил Фомин (все трое были аккредитованы в МИД Беларуси, как журналисты телеканала ARD) были задержаны в Минске накануне. Ночь журналисты провели в РУВД, их отпустили только утром.

— Составили протокол по ст. 23.34 — активное участие в массовой акции и лишили аккредитации «в целях обеспечения информационной безопасности страны», — рассказал Илья Кузнецов.

По словам Ильи, его российских коллег депортируют из Беларуси с запретом возвращаться в страну в течение пяти лет.

Российских журналистов забрал представитель российского посольства. Когда состоится суд над Ильей Кузнецовым, пока не известно.

Лишены мидовской аккредитации, которая позволяет им легально работать в стране, и журналисты Би-би-си Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич.

— Позвонили утром из МИД, сказали что по постановлению Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, аккредитации с сегодняшнего дня аннулированы, — рассказала Татьяна Мельничук. — На вопрос, а чем я провинилась, ответили, что поручено донести только эту информацию.

«Радыё Свабода» сообщает, что решением этой же комиссии лишены аккредитации ее корреспонденты Алесь Дащинский, Олег Груздилович, Владимир Гридин, Александра Дынько.

В списке тех, кому аннулированы аккредитации также Василий Федосенко (Reuters), Сергей Гапон (Associated Press), Александра Богуславская (Deutsche Welle), Геннадий Шарипкин (RFi).

Напомним, накануне стало известно, что из Беларуси депортирован также с запретом въезда на пять лет известный шведский фотокорреспондент, победитель World Press Photo Пол Хансон.

Хансона задержали 27 августа. В тот день в Минске было задержано более 50-ти журналистов. Белорусская ассоциация журналистов обратилась к главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.