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Грандиозный парад Женских миротворческих сил в столице Беларуси в фотографиях

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  • 29.08.2020, 22:26
  • 8,931
Грандиозный парад Женских миротворческих сил в столице Беларуси в фотографиях
Фото: onliner.by

В семичасовой акции приняли участие более 15 тысяч человек.

Сегодня люди выходили по всему Минску, практически не было района, в котором не было акций протеста, митинга или цепи солидарности.

Но самое знаковым и эффектным, конечно же был Гранд-марш Женских миротворческих сил, на котором тысячи женщин показали властям, что они не намерены быть в стороне и сами по себе являются мощным и самостоятельным движением.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: tut.by
Фото: «Радыё Свабода»

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