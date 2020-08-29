Грандиозный парад Женских миротворческих сил в столице Беларуси в фотографиях

Грандиозный парад Женских миротворческих сил в столице Беларуси в фотографиях2
- 29.08.2020, 22:26
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В семичасовой акции приняли участие более 15 тысяч человек.
Сегодня люди выходили по всему Минску, практически не было района, в котором не было акций протеста, митинга или цепи солидарности.
Но самое знаковым и эффектным, конечно же был Гранд-марш Женских миротворческих сил, на котором тысячи женщин показали властям, что они не намерены быть в стороне и сами по себе являются мощным и самостоятельным движением.