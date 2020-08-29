Грандиозный парад Женских миротворческих сил в столице Беларуси в фотографиях 2 29.08.2020, 22:26

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Фото: onliner.by

В семичасовой акции приняли участие более 15 тысяч человек.

Сегодня люди выходили по всему Минску, практически не было района, в котором не было акций протеста, митинга или цепи солидарности.

Но самое знаковым и эффектным, конечно же был Гранд-марш Женских миротворческих сил, на котором тысячи женщин показали властям, что они не намерены быть в стороне и сами по себе являются мощным и самостоятельным движением.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: tut.by