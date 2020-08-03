Почему новый вице-президент США может стать для Владимира Путина худшим кошмаром 4 3.08.2020, 10:22

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Сьюзан Райс

Фото: EPA

Сьюзан Райс выступает за жесткие санкции против Кремля.

Сьюзан Райс, экс-советницу Барака Обамы по национальной безопасности, называют наиболее вероятной претенденткой на пост вице-президента США в команде Джо Байдена, главного оппонента руководителя Белого дома Дональда Трампа на грядущих выборах.

Международный обозреватель «Нового времени» Иван Яковина рассказывает, почему в случае ее избрания вице-президентом она может стать одним из главных критиков режима хозяина Кремля Владимира Путина в США.

До выборов президента США осталось уже меньше 100 дней, и согласно последним рейтингам Джо Байден выигрывает у Дональда Трампа во всех важных battleground states — «колеблющихся штатах». То есть у него действительно очень хорошие шансы на победу.

Российские олигархи полагают, что при условии победы Байдена в начале следующего года сразу же будут приняты так называемые «санкции из ада», которые фактически уничтожат российскую экономику и приведут к свержению Путина. Этот санкционный законопроект называется DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act). Там в числе прочего речь идет об уничтожении российской нефтяной промышленности, банковской сферы, химических предприятий. То есть это предполагает полный развал российской экономики, она не сможет существовать, если эти санкции будут приняты.

На днях появилось еще одно знамение того, что это все-таки произойдет. Дело в том, что сейчас в Вашингтоне все активнее распространяются слухи о том, что вице-президентом у Джо Байдена будет Сьюзан Райс, бывшая советница Барака Обамы по национальной безопасности. Эта женщина Байдену очень хорошо подходит с политической точки зрения: она афроамериканка из очень богатой вашингтонской семьи, училась в частной школе, закончила Стэнфорд, супер-образованная и очень жесткая.

Райс всегда выступает за моральное лидерство США. То есть, например, она не будет давать спуску тому же Китаю за уйгуров, за попытки навязать свою волю Тайваню, за Гонконг и Тибет. Не менее жестко она будет обращаться с Россией — в своей недавней колонке Райс фактически обвинила Дональда Трампа в работе на российскую разведку и потребовала ввести новые санкции против Владимира Путина.

Кстати, она была одной из тех людей, которые фактически надавили на Обаму и заставили его начать кампанию по бомбардировке Ливии, когда там всем управлял Муаммар Каддафи.

Райс — очень умная, «сухая» чиновница. Не такая яркая, как, например, Камала Харрис, сенатор от штата Калифорния; но она именно больше чиновничьего, а не политического склада характера, поэтому она не затмит собой Джо Байдена, чего тот боится.

Важно и то, что в том случае, если Джо Байден умрет, то у Сьюзан Райс есть достаточно квалификации для того, чтобы стать руководителем США на международной арене. Она, возможно, не очень хорошо разбирается в экономике, но как дипломат, как государственный деятель она очень хороша, умна, жестка и в целом прямо готовый идеальный президент.

Может быть, Райс иногда бывает даже слишком жесткой, то есть негибкой, но для Украины, мне кажется, сейчас это было бы просто идеальным вариантом. И если она станет вице-президентом США (а уж тем более, если станет самим президентом), то устроит Владимиру Путину вырванные годы.