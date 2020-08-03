Археологи обнаружили под замком в Польше скрытую пещерную систему 3.08.2020, 15:55

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Фото: zamekolsztyn.pl

Туннели и расщелины находятся под средневековым замком.

В Польше под средневековым Ольштынским замком нашли скрытую пещерную систему, в которой существует целая сеть неизученных туннелей и расщелин. О впечатляющей находке польских археологов пишет lenta.ua со ссылкой на издание Heritage Daily.

Ученые, которые изучали древний замок Ольштын, построенный в четырнадцатом столетии нашей эры, наткнулись на большую пещерную систему, когда проводили исследования в Нижнем замке. Сперва археологи обнаружили пещеру, которая когда-то использовалась в качестве кладовой, а затем нашли другие пустоты рядом с ней.

Сотрудники Университета Силезии использовали георадар для сканирования местности и выявили целую сеть пустот в скалах. Речь идет о системе мещер и туннелей, которая была надежно скрыта от посторонних глаз затвердевшими геологическими отложениями. Затем археологам удалось отыскать щель, которая оказалась входом в пещерную систему.

"Мы обнаружили расщелину рядом с главной пещерой, расположенной в пределах крепостных стен. Пока что мы не можем сказать, какого размера эта пещерная система, но очевидно, что речь идет о масштабном объекте. Возраст геологических отложений тоже еще не определен", — заявил Миколай Урбановский, ведущий автор археологического проекта. Ученый добавил, что под замком Ольштын могут быть и другие подземные структуры, которые еще только предстоит обнаружить.