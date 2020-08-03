Десантники поддержали Светлану Тихановскую в Петрикове 1 3.08.2020, 16:13

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Фото: «Белсат»

В маленьком городке Гомельской области хотят перемен.

2 августа в Петрикове, на Гомельщине, прошел десятый агитационный пикет за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на площадке рядом со стройкой у местной школы, пишет сайт телеканала «Белсат».

Сразу после начала встречи было всего около 50 человек, но очень быстро площадка стала заполняться людьми, приходили семьями, с детьми, старики и молодые, школьники и пенсионеры. Многие были одеты в майки с национальной символикой: белорусским орнаментом и Погоней. Агитационное мероприятие пришлось на День десантников, поэтому среди присутствующих были и те, кто был одет в полосатые тельняшки.

В начале было небольшое выступление доверенных лиц с жителями Петрикова. На вопросы активиста Юрия Власова присутствующие должны были ответить «да» или «нет». «Согласны ли вы, что у действующего президента низкий рейтинг?», «Согласны ли, что все арестованные во время выборов люди находятся в тюрьме по сфабрикованным делам?», «Согласны ли вы, что альтернативных кандидатов посадили в тюрьму только за то, что за них было большинство?», «Хватают ли у нас людей просто так на улицах?», «Согласны ли вы, что большинство белорусов против нынешней власти и хочет нового президента?», «Большинство белорусов не просто живут, а выживают?», «Согласны ли вы, что чиновники строят себе резиденции и дворцы за наш счет?», «От коронавируса умерло больше людей, чем говорят по телевизору?», «Согласны ли вы, что телевидение принадлежит в нашей стране одному человеку?», «Согласны ли вы, что нужно менять власть в этой стране?», «Согласны ли вы, что новым президентом должна быть Светлана Тихоновская?». На все вопросы люди дружно выкрикивали «Да».

Во время свободного микрофона жители Петрикова делились своими мыслями и мнениями по поводу выборов.

«Говорят в ЦИК, что нет денег чтобы камеры поставить на участках, – говорит молодой мужчина. – Да если у нас с каждого столба в резиденции Лукашенко в Лясковичах снять камеры, их будет достаточно, чтобы повесить на каждом избирательном участке в районе. Насчет прозрачных урн – то же самое. Неужели за 20 лет нельзя была раз и на годы сделать их? Дайте мне свободный выбор и все, думаю, что это всем нужно».

«Хочу призвать людей – не бояться, идти на выборы, – призвала молодая женщина в футболке с надписью «Страна для жизни». – Надо понять, что без вас ничего не изменится. Можно все изменить, если мы этого реально захотим. Пожалуйста, не сидите на диванах 9 августа-приходите и голосуйте. Давайте поддержим Светлану Тихановскую. За свободу».

«Нам нужны перемены, – сказал мужчина средних лет, – если мы будем солидарны, вместе, мы победим. Не бойтесь».

Доверенные лица кандидата Светланы Тихановской призвали присутствующих не ходить на досрочное голосование, прийти на избирательные участки после обеда 9 августа, обозначить себя белой лентой и сфотографировать свой бюллетень.

Это был последний агитпикет Светланы Тихановской в Гомельской области. С начала агитации, активисты посетили Ветку, Хойники, Речицу, Светлогорск, Добруш, Рогачев, пас. Октябрьский, Чечерск, Буда-Кошелево. Повсюду агитационные встречи были многолюдны.