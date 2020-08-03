Поддержит ли Россия неукротимый Хабаровск 2 Игорь Яковенко

3.08.2020, 16:35

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Игорь Яковенко

У россиян появился шанс.

Левада-центр 28.07.2020 опубликовал результаты исследования, по данным которого 83% россиян знают о протестах в Хабаровске, а 45% положительно относятся к людям, принимающих участие в этих протестов. О своей готовности лично принять участие в протестах в своем регионе заявили 29% опрошенных.

Хабаровский протест не утихает уже почти три недели и по продолжительности массового противостояния граждан отдельного региона федеральному центру, пожалуй, не имеет аналогов в постсоветской истории. Прогнозы некоторых наблюдателей, что протест рассосется сам собой, что хабаровчане устанут, не оправдались. Более того, федеральная власть делает все, чтобы повестка дня протестующих смещалась в сторону ее политизации. От первоначальных лозунгов «Свободу Фургалу!» протест сместился до «Путина – в отставку!», «Путин – вор» и т.д.

Сама фигура, репутация и поведение врио губернатора Дегтярева служат постоянным источником раздражения граждан дальневосточного края, оскорбляют их чувство собственного достоинства. Заявления Дегтярева о том, что «протесты организуют иностранцы, приехавшие в регион, чтобы раскачать ситуацию», или о том, что «у протестующих изъяли ножи и топор», могут безнаказанно проходить в ток-шоу федеральных каналов или в Госдуме, но не в охваченном протестами крае.

У Кремля есть три возможные тактики тушения хабаровского пожара.

Первая – информационная блокада, рассчитанная на то, что протест «сдуется» сам собой.

Вторая – силовое подавление.

Третья – с помощью спойлеров, провокаторов, всевозможных «болотных огоньков» и ложных лидеров, внедренных в протест, чтобы встать во главе протеста, увести его в сторону, замотать, приручить и в конечном счете уничтожить.

Данные Левады-центра убедительно свидетельствуют о том, что тактика информационной блокады полностью провалилась. Период всевластия телевизора в России завершился.

Тактика силового подавления, успешно применяемая в Москве и Питере, в Хабаровске не работает, поскольку симпатии местных силовиков в целом на стороне протестующих. Использовать ОМОН из других регионов Кремль пока не решается, справедливо полагая, что в этом случае протест вполне может усилиться и утратить мирный характер, что, в свою очередь, приведет к непредсказуемым последствиям. Поэтому пока силовые и административные меры носят точечный характер в виде избиения отдельных активистов и ареста на 8 суток водителя «фургаломобиля» Ростислава Буряка.

Попытки начальства возглавить хабаровский протест и увести его в сторону, на мой взгляд, обречены на провал. Поскольку острие протеста направлено как раз против Центра и любой приехавший из столицы политик воспринимается хабаровчанами негативно, будь то Дегтярев, присланный Кремлем, или даже Шнуров, приехавший из Питера.

Тем не менее, хабаровский протест обречен в том случае, если не будет массовой всероссийской поддержки. Самое простое решение – вернуть похищенного Фургала на место – для Путина настолько невыносимо и унизительно, что выглядит крайне маловероятным, почти фантастическим. Это почти то же самое, что вернуть Крым и уйти с Донбасса.

Хабаровский протест не затухнет, но при сохранении данной ситуации его масштаб будет неизбежно уменьшаться уже по той причине, что с наступлением холодов кормление голубей станет не столь массовым. Многочасовые массовые акции протеста в условиях дальневосточных морозов невозможны просто по физиологическим причинам. Частично пожар протеста будет «залит деньгами», которыми Путин снабдит Дегтярева, частично его уровень будет снижаться за счет точечного выхватывания активистов, но главную роль сыграют время и погода. Протест неизбежно превратится в постоянный торфяной пожар, вяло тлеющий под поверхностью.

Сценарий может быть совершенно иным в случае массовой поддержки хабаровчан в десятках других регионов. Сегодня ни одна политическая сила в стране такую массовую поддержку на ровном месте устроить не в состоянии. Нужны триггерные события. Если не брать в расчет черных лебедей, которых периодически запускает Кремль, то таким событием может стать единый день голосования 13.09.2020 года.

Господа, друзья и коллеги бойкотчики, подождите плеваться, сначала дослушайте. Мне, как и вам, противно произносить слово «выборы» применительно к путинской России. А в последнее время и слово «голосование» стало во рту оставлять привкус тухлого яйца, вымоченного в кошачьей моче. Все так. Но против фактов не попрешь. Спусковым крючком хабаровского протеста стал демонстративный арест избранного хабаровчанами губернатора. Топливом протеста является оскорбленное чувство справедливости, возникшее в результате попрания права на выбор. Точно так же триггерным событием массовых протестов 2011–1012 годов стало возмущение массовыми фальсификациями на думских выборах, а московские протесты летом прошлого года стали ответом на стремление властей не допустить независимых кандидатов на выборы в московский парламент.

Единый день голосования – это довыборы 4 депутатов Госдумы, прямые выборы 18 глав субъектов федерации, 11 региональных парламентов, 22 парламентов столиц субъектов федерации, 33 городских дум (городских советов) крупных городов. Можно слова «выборы», «парламенты» и «думы» всегда заключать в кавычки, и это будет справедливо, но в данном случае вся эта фейковая мишура режима важна в качестве спускового крючка протеста, а не сама по себе.

Власть прекрасно понимает, что на выборах ей не угрожает смена, но вполне может быть запущен протест, который может привести к смене власти. Многодневное голосование «на пеньках», впервые опробованное 1.06.2020, теперь станет нормой. Уровень фальсификации возрастает на порядок. Памфиловщина оказалась намного хуже и отвратительней чуровщины. Но то, что 40% подброшенных голосов во время путинского обнуления Конституции не дали импульс массовым протестам, не означает, что такого уровня фальсификации не приведут к массовым протестам после 13.09.2020. Принципиальная разница в том, что за выборами губернаторов и депутатов стоят живые люди – кандидаты и их команды, а за протестным голосованием по обнулению – идеи и ценности. Вся история человечества доказывает, что протест, как правило, собирает намного больше людей, если поводом для него становится конкретный человек, а не только абстрактная идея.

Хабаровчане дали небольшой шанс России избавиться от путинизма. Насколько остальные россияне смогут этим шансом воспользоваться, зависит уже не от Хабаровска…

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»