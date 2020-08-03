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Пятрас Ауштрявичюс: Сейчас борется прошлое и будущее Беларуси

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  • 3.08.2020, 22:05
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Пятрас Ауштрявичюс: Сейчас борется прошлое и будущее Беларуси
Пятрас Ауштрявичюс

Белорусы переживают исторический момент.

Спецдокладчик Европарламента по Беларуси, литовский политик Пятрас Ауштрявичюс заявил, что сегодня "историческое время". Он убежден, что на президентских выборах 9 августа решается судьба нашей страны, передает euroradio.fm.

"Сейчас мы видим, что борется прошлое и будущее Беларуси, — говорит Ауштрявичюс. — Что есть возможность повернуть дела совсем иначе: стать европейской страной с открытым обществом, с развивающейся экономикой, с нормальными отношениями с соседями. Проложить новый путь отношений с Европой, а не смотреть на одну страну, которая постоянно или нефть продаёт дешевле, или на газ цену поднимает, глядя на интересы этой страны".

Пятрас Ауштрявичюс заявил, что этот "исторический момент" вынуждает демократов в Литве и Европе "сказать свое слово, не быть равнодушными".


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