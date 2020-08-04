Вирусолог из института в Ухане заговорила 10 4.08.2020, 9:51

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Фото: SHEPHERD HOU /PAP/EPA

Главные факты о возникновении пандемии COVID-19, ставшие известными на сегодняшний день.

Руководительница исследовательской группы в Уханьском институте вирусологии, вокруг которого вертятся теории заговора, подробно ответила на главные вопросы, сообщает ТАСС.

В Ухане, где впервые обнаружили SARS-CoV-2, расположен институт вирусологии. В этом институте есть группа по изучению коронавирусов летучих мышей под руководством Ши Чжэнли. SARS-CoV-2 больше всего похож на один из этих вирусов — появились подозрения, что его либо создали искусственно, либо случайно или намеренно выпустили из лаборатории. Власти КНР называли эти предположения домыслами, но Ши Чжэнли, которая, по идее, знает о происходящем в институте больше других, не давала подробные интервью. Теперь же она письменно ответила на вопросы журнала Science. Журнал опубликовал ее письмо целиком и выпустил статью с комментариями экспертов.

Главное, что написала Ши Чжэнли (комментарии экспертов из статьи Science даны в скобках).

Новый коронавирус был впервые обнаружен в образцах пациентов с пневмонией неизвестного происхождения, полученных 30 декабря 2019 года. До этого ее группа не работала с SARS-CoV-2 и не знала о его существовании.

За последние 15 лет группа Ши Чжэнли изолировала и выращивала в пробирке всего три коронавируса летучих мышей, напоминающих человеческий, но не SARS-CoV-2, а SARS-CoV-1, возбудителя "атипичной пневмонии" 2003 года. Для более чем 2 тыс. других коронавирусов, в том числе RaTG13, схожего с SARS-CoV-2 на 96,2%, ученые только определили генетические последовательности.

Группа Ши Чжэнли не находила вирусы, достаточно похожие на SARS-CoV-2. Геном RaTG13 хоть и совпадает на 96,2%, но он и SARS-CoV-2 отделились от общего предка 20–70 лет назад.

В 2016 году Ши Чжэнли опубликовала часть генома коронавируса под кодовым названием 4991. Известный участок полностью совпадал с RaTG13, поэтому появилась конспирологическая теория, что 4991 — это и есть SARS-CoV-2, а весь геном не обнародовали, чтобы это скрыть. В письме ученая сказала, что 4991 — это RaTG13, а название поменяли, чтобы указать место и время обнаружения: TG — уезд Тунгуань, 13 — 2013 год (видимо, в 2016-м вирус не заинтересовал китайских ученых, потому что сильно отличался от возбудителя "атипичной пневмонии", так что они даже не стали расшифровывать весь его геном).

В лаборатории соблюдают строгие правила безопасности, "ее периодически проверяет независимая организация с государственной лицензией".

Сотрудникам и студентам в лаборатории делали тесты на антитела, которые показали, что никто не заражался SARS-CoV-2 или вирусами, схожими с возбудителем "атипичной пневмонии" (если кто-то в самом деле инфицировался, то не обязательно до сих пор работает в институте).

Уханьский институт вирусологии не распоряжался уничтожить образцы после начала эпидемии. Ши Чжэнли уверена, что SARS-CoV-2 появился не из-за утечки в институте или какой-то другой лаборатории в городе.

Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей: либо напрямую, либо, что более вероятно, через промежуточного хозяина. Сначала были подозрения, что вспышка началась на городском рынке морепродуктов. Ши Чжэнли и ее коллеги нашли следы вируса на дверных ручках, земле и в сточных водах, но не в "замороженных животных образцах". Позже оказалось, что почти половина первых заболевших никак не связаны с рынком. Ши Чжэнли допускает, что рынок — это просто людное место, где возник один из очагов. В провинции, где расположен Ухань, не находили похожие вирусы, поэтому передача от животного человеку, видимо, произошла в другом месте (непонятно, о каких замороженных образцах идет речь, проверяли ли живых животных и почему на рынке нашли столько следов вируса, если это просто людное место).

Много китайских исследовательских групп ищут, откуда мог взяться SARS-CoV-2.

Международное сообщество должно сотрудничать, чтобы понять происхождение новых вирусов.