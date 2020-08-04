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Ученые: В Европе могут появиться доисторические деревья-гиганты

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  • 4.08.2020, 14:05
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Ученые: В Европе могут появиться доисторические деревья-гиганты

Биологи провели удивительный эксперимент.

Международная группа ученых экспериментально проверила возможность одного из древнейших деревьев планеты — секвойи — приспособиться к климатическим условиям современной Западной Европы. Как пояснили исследователи, выбор объекта объясняется его уникальными свойствами: дерево быстро растет, его древесина не поддается гниению, а кора практически не горит. Отчет об эксперименте опубликован в престижном международном журнале Springer Nature.

По словам авторов работы, из-за своих уникальных свойств секвойя весьма перспективна для лесной промышленности, но ее теплолюбивость до настоящего времени препятствовала широкому распространению плантаций секвойи за пределами ареала ее естественного произрастания — Тихоокеанского побережья США.

Чтобы проверить возможность адаптации секвойи к более суровым условиям обитания, чем Калифорния, ученые провели эксперимент по ее выращиванию в лабораторных климатических камерах, имитирующих температуру, освещенность и влажность в зимнее время в некоторых районах Германии.

Как рассказал профессор Геттингенского университета, заведующий лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский, эксперимент показал, что возможно отобрать генотипы секвойи, перспективные для выращивания в Европе.

"Мы изучили поведение клонов секвойи с разным генотипом под воздействием низких температур: секвенировали тотальную РНК и изучили дифференциальную экспрессию. Одной из важнейших задач было также получение референсного транскриптома (совокупности молекул РНК, образующихся в результате переноса наследственной информации с ДНК на РНК. — Прим. ред.)", — рассказал Крутовский.

Профессор отметил, что в процессе исследования учеными Геттингенского университета был получен огромный массив геномных данных, который помогли обработать сотрудники суперкомпьютерного центра Сибирского федерального университета.

В ходе эксперимента удалось изучить несколько сотен тысяч генов секвойи и получить сборку транскриптома из более чем 600 тысяч уникальных транскриптов, представляющих полногеномный анализ экспрессии (процесса преобразования наследственной информации в РНК или белок).

По мнению эксперта, из-за глобального потепления все больше районов в Европе и, возможно, даже в России могут стать пригодными для выращивания секвойи, особенно если получится отобрать морозоустойчивые клоны.

По его словам, секвойя может активно размножаться вегетативно: из корней и пеньков срубленных, поваленных и погибших растений вырастают новые деревья. Это позволяет легко размножить генотипы и клоны секвойи.

"Секвойи — это живые ископаемые, которые занимали громадную территорию еще за десятки миллионов лет до динозавров. Это одни из самых крупных, высоких и долгоживущих организмов на нашей планете — при высоте более ста метров они могут весить больше тысячи тонн, а самым старым живым секвойям больше двух тысяч лет", — отметил эксперт.


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