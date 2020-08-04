The NYT: Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США 6 4.08.2020, 16:11

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ФОТО: REUTERS

Это может увеличить его шансы на победу.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы вакцина от коронавируса была разработана до выборов президента в ноябре этого года. Эксперты опасаются, что Белый дом будет торопить ученых, чтобы те сократили сроки проверки вакцины и дали согласие на вакцинацию граждан страны до 3 ноября. Об этом 2 августа написало издание The New York Times после интервью с американскими учеными, представителями администрации и независимыми экспертами, пишет "Гордон".

В апреле в период строгого карантина в США министерство здравоохранения и социальных служб подготовило для администрации Трампа презентацию программы, в которой утверждалось, что лучший способ взять ситуацию с распространением вируса под контроль – разработать вакцину против COVID-19.

По данным издания, в презентации говорилось, что широкий доступ к вакцине должен произойти уже в октябре этого года. Позже сроки были перенесены до конца года.

Чем дольше тестируется вакцина перед выпуском, тем вероятнее, что она будет безопасной и эффективной. Однако эксперты считают, что Белый дом будет давить на контролирующие органы США, чтобы определенное количество вакцины появилось до выборов 3 ноября.

Это связано со стремлением президента Трампа остановить распространение коронавируса перед выборами президента, чем увеличить свои шансы на победу, пишет издание.