Трамп: Бейрут атаковали, была взорвана бомба 1 5.08.2020, 9:52

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ФОТО: JIM LO SCALZO / EPA

Президент США сослался на данные от американских военных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от американских военных данные о том, что взрыв в Бейруте не был «производственным», сообщает nv.ua.

Он назвал случившееся «чудовищной атакой».

«Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так. Это не похоже на производственный взрыв. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака. Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба», — заявил президент США.

Он также отметил, что США готовы помочь Ливану.

Во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрута — столицы Ливана — прогремел мощный взрыв. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 4000 человек, 78 погибли. Также разрушены многие здания в городе.

По данным СМИ, больницы не справляются с количеством пострадавших и отказываются принимать раненых из-за того, что переполнены.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил среду днем траура. Он также сообщил, что причиной взрыва мог стать нитрат аммония, который хранился в порту с 2014 года.

Власти страны также объявили Бейрут зоной бедствия.