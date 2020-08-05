Археологи обнаружили «колыбель» древнеегипетской цивилизации 2 5.08.2020, 10:30

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Фото: Dr. Pawel Polkowski from the Archaeological Museum in Poznan

Она оказалось в неожиданном месте.

Наскальные символы возрастом 5000 лет, обнаруженные польскими археологами в Египте, указали на то, что "колыбелью" древнеегипетской цивилизации была Ливийская пустыня, ресурсы которой способствовали ее становлению. Статью по теме опубликовал портал Archaeology.wiki (перевод - lenta.ua).

Сотрудники Археологического музея в Познани на протяжении нескольких лет изучали таинственные древние надписи и символы, обнаруженные на скалах в Ливийской пустыне, а также в оазисе Дахла. Расшифровка древних символов позволила исследователям предположить, что становлению цивилизации Древнего Египта способствовали ресурсы, вывезенные из Ливийской пустыни, а также из Аравийской пустыни.

"Древние надписи указывают на то, что более пяти тысяч лет назад по этим пустыням двигались караваны, доставлявшие ресурсы, необходимые будущей стране фараонов. А во времена, когда в Древнем Египте уже появились первые фараоны, такие же караваны отвечали за доставку сырья, требовавшегося для строительства гигантских гробниц и памятников", — рассказывают ученые.

Археологи даже выяснили, какие конкретно ресурсы Ливийской пустыни обеспечили процветание Египта. Это, в частности, материал под названием 'mephat — богатый оксидами железа сланец, который использовался для производства краски. Караваны, которые двигались по Ливийской пустыне, ходили между стоянками, которые существовали через каждые тридцать (небольшие стоянки) — девяносто (большие) километров.