Американский посол объявила о создании в Польше 5-го командного корпуса армии США 5.08.2020, 10:59

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Это предусмотрено соглашением о польско-американском оборонном сотрудничестве.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала день 4 августа особенным из-за объявления о создании в Польше 5-го командного корпуса армии США. Она подчеркнула, что это «еще больше сблизит наши вооруженные силы, обеспечит лучшую интеграцию и оптимизацию в ближайшие десятилетия», сообщает «Польское радио».

Увеличение числа солдат США в Польше и дислокация в Польше командования корпуса Сухопутных войск США предусмотрено соглашением о польско-американском оборонном сотрудничестве.

В Кракове, где посол участвовала в переговорах с министром национальной обороны Польши Мариушеи Блащаком и американскими генералами по поводу соглашения, она обратила внимание на отношения Вашингтона и Варшавы.

«Мы знаем, что можем рассчитывать на Польшу, одного из наших ближайших союзников. Отношения между Польшей и Соединенными Штатами продолжают развиваться по мере углубления нашего гражданского и военного сотрудничества. Я выражаю искреннюю благодарность министру Блащаку и польским военным командирам за все, что они сделали для того, чтобы этот процесс продвигался», - заявила посол.

Джорджетт Мосбахер подчеркнула, что американские солдаты готовы встать на защиту союзников Североатлантического альянса.

В понедельник вечером глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что обеими странами было принято соглашение. Он добавил, что оно обеспечит укрепление НАТО и в большей степени отпугнет Россию.

Министр Мариуш Блащак заявил, что двустороннее соглашение будет подписано в течение относительно короткого времени.