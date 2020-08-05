Ученые обнаружили новый вид львов 5.08.2020, 12:10

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Рисунок: Heinrich Harder

Они обитали в пещерах Евразии.

В эпоху плейстоцена — пока человек лишь появлялся и переживал долгий каменный век — львы встречались на большей части Евразии, включая Сибирь. Ареал древних пещерных львов был куда больше, чем у современных, хотя ученые до недавнего времени не знали, были ли они тем самым видом, что существует сегодня (Panthera leo), — или отдельным, лучше адаптированным к холоду, пишет naked-science.ru.

Как правило, их выделяют в особый подвид (Panthera leo spelaea). Однако новый генетический анализ, проведенный при участии ученых из российского Северо-Восточного федерального университета в Якутске, показывает, что пещерные львы были самостоятельным видом. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Ученые собрали и секвенировали около 30 образцов митохондриальной ДНК пещерных львов, в том числе у великолепно сохранившихся останков маленького львенка, найденных несколько лет назад. Это позволило сопоставить их митохондриальный геном с обыкновенными львами, показав, что их эволюционные линии разошлись намного ранее, чем предполагалось до сих пор, — целых 1,85 миллиона лет назад.

За это время пещерные львы сами разделились на отдельные «подвиды» — западный и восточный, — которые населяли Европу и Сибирь соответсвенно и специализировались на разной добыче. Главной пищей львов-«сибиряков» служили олени, а «европейцев» — степные, еще не вымершие бизоны и лошади (тогда еще дикие).

«Эти животные жили в холодном и сухом климате, где доминировали открытые травянистые равнины, — говорит Дэвид Стэнтон (David Stanton), эксперт по изучению «древней» ДНК и один из авторов новой работы. — Их окружали такие звери, как бизоны и лошади, а также шерстистые носороги и мамонты — тоже уже вымершие».