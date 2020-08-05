Байденовский шорт-лист претендентов в вице-президенты США сократился до двух фамилий 5.08.2020, 17:54

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Камала Харрис

фото: reuters

В случае победы демократа, один из двух станет вторым лицом в стране.

Доверенное лицо потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена считает, что его выбор на претендента на пост вице-президента сузился до сенаторов Камалы Харрис и Сьюзан Райс, пишет «Зеркало недели» - со ссылкой на издание Axios.

Собеседник издания сказал, что в кампании Байдена будут удивлены, если он выберет кого-то другого. Однако только Байден знает наверняка, и чем больше знают инсайдеры, тем меньше они рассказывают журналистам, считают в кампании.

Напомним, что Байден пообещал выбрать женщину в напарники по выборам, которая сможет стать вице-президентом в случае его победы. Элизабет Уоррен, Гретхен Уитмер, и даже Мишель Обама в списке тех, кого Байден мог бы выбрать своим напарником в роли потенциального вице-президента США. Однако американские медиа ранее писали, что Мишель Обама не хочет быть вице-президентом США.