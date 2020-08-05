закрыть
5 августа 2020, среда, 19:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байденовский шорт-лист претендентов в вице-президенты США сократился до двух фамилий

  • 5.08.2020, 17:54
  • 2,455
Байденовский шорт-лист претендентов в вице-президенты США сократился до двух фамилий
Камала Харрис
фото: reuters

В случае победы демократа, один из двух станет вторым лицом в стране.

Доверенное лицо потенциального кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена считает, что его выбор на претендента на пост вице-президента сузился до сенаторов Камалы Харрис и Сьюзан Райс, пишет «Зеркало недели» - со ссылкой на издание Axios.

Собеседник издания сказал, что в кампании Байдена будут удивлены, если он выберет кого-то другого. Однако только Байден знает наверняка, и чем больше знают инсайдеры, тем меньше они рассказывают журналистам, считают в кампании.

Напомним, что Байден пообещал выбрать женщину в напарники по выборам, которая сможет стать вице-президентом в случае его победы. Элизабет Уоррен, Гретхен Уитмер, и даже Мишель Обама в списке тех, кого Байден мог бы выбрать своим напарником в роли потенциального вице-президента США. Однако американские медиа ранее писали, что Мишель Обама не хочет быть вице-президентом США.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус