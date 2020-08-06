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Госдеп США предложил награду в $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы

  • 6.08.2020, 7:39
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Госдеп США предложил награду в $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы

Выплаты будут проводиться в рамках программы «Награда за справедливость».

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить награду на сумму до 10 миллионов долларов за информацию о тех, кто будет вмешиваться в американские выборы, сообщает nv.ua.

Выплаты будут проводиться в рамках программы Госдепартамента Награда за справедливость.

«Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — заявил Помпео.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Основными конкурентами считаются демократ Джо Байден и действущий президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

По результатам недавнего опроса от Монмутского университета, Джо Байден на выборах получит 52%, а Дональд Трамп — 42%.


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