В Сенате США назвали количество российских военных на Донбассе 1 6.08.2020, 9:48

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С докладом выступил кандидат на должность посла в Украине Кит Дейтон.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся около 2300 российских военных.

Об этом во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам международных отношений рассказал кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, сообщает «Голос Америки».

По словам Дейтона, Россия передала террористическим образованиям в Донбассе более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и тому подобное.

«Их (боевиков - ред.) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», - заявил Дейтон.

Напомним, по данным ГУР, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск было доставлено не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около 1 тысячи тонн горючего.

Кроме того, произошла ротация личного состава отдельных подразделений ВС РФ, которые не входят в состав 1 и 2 АК.

В понедельник в Минобороны отреагировали на угрозы России начать официальные поставки оружия в Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

В ведомстве заявили о том, что если Россия хочет увеличить поставки оружия в Донбасс, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства.

Через неподконтрольные участки границы из РФ завезли уже почти 3,5 тысяч единиц техники.

С начала российской агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВСУ, но и против мирного населения Донбасса.