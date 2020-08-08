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Три поколения за перемены: невероятное фото

  • 8.08.2020, 10:40
  • 3,270
Три поколения за перемены: невероятное фото
Фото: onliner.by

Как в Минске проходил Флешмоб солидарности.

Вчера по всей Беларуси прошел Флешмоб солидарности со звукорежиссерами Владиславом Соколовским и Кириллом Галановым, которые совершили реальный подвиг, включив песню Цоя «Перемен» на официальном мероприятии в Киевском сквере в Минске.

Отважных диджеев свободы поддержали и сотни автомобилистов в столице.

«Смотрите, какое крутое фото. Три поколения за перемены!», - пишет телеграм-канал «Баста!».

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