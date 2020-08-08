В Беларусь пришел антициклон Детлеф
- 8.08.2020, 11:23
- 3,286
Какой будет погода в ближайшие сутки?
В ближайшие сутки республика будет находиться под влиянием центра антициклона, который немецкие метеорологи назвали Детлеф, сообщают naviny.by.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный слабый.
Температура воздуха в регионах:
Брест +29..+31°C (вероятность осадков 5-10%);
Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
Гомель +27..+29°C (без осадков);
Гродно +29..+31°C (без осадков);
Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);
Минск +26..+28°C (без осадков).