В Беларусь пришел антициклон Детлеф 8.08.2020, 11:23

3,286

Какой будет погода в ближайшие сутки?

В ближайшие сутки республика будет находиться под влиянием центра антициклона, который немецкие метеорологи назвали Детлеф, сообщают naviny.by.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +29..+31°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);

Гомель +27..+29°C (без осадков);

Гродно +29..+31°C (без осадков);

Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);

Минск +26..+28°C (без осадков).