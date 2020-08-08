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В Беларусь пришел антициклон Детлеф

  • 8.08.2020, 11:23
  • 3,286
В Беларусь пришел антициклон Детлеф

Какой будет погода в ближайшие сутки?

В ближайшие сутки республика будет находиться под влиянием центра антициклона, который немецкие метеорологи назвали Детлеф, сообщают naviny.by.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Особых осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный слабый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +29..+31°C (вероятность осадков 5-10%);

Витебск +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);

Гомель +27..+29°C (без осадков);

Гродно +29..+31°C (без осадков);

Могилев +26..+28°C (вероятность осадков 5-10%);

Минск +26..+28°C (без осадков).


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