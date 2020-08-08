Ошеломляющие фото последних дней СССР 15 8.08.2020, 13:59

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Блогер напомнил, как это было.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост в одной из наиболее читаемых рубрик блога — фотографии реальной советской жизни, которые в самом СССР были запрещены (впрочем, в последние годы совка на эти запреты уже никто не обращал внимание). Как всегда — подобные фотоснимки прекрасно "приземляют" фанатов СССР с их россказнями о великой и могучей стране, которая могла уничтожить мир одним нажатием кнопки, но не могла накормить своих граждан и произвести нормальную туалетную бумагу, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

Недавно в интернете всплыла подборка ранее неизвестных фотоснимков последних дней СССР — большинство фотографий сделано в 1990 году, буквально в считанные месяцы до конца СССР, причем сделаны на невероятно высоком уровне — качество снимков ошеломляет. Хорошо помню атмосферу тех дней — люди сильно устали от совка, были озлобленны постоянными очередями и полностью забуксовавшей экономикой — и жили надеждой на что-то новое и лучшее. Как мне кажется — такие фотографии нужно почаще показывать всем фанатам СССР — чтобы они поменьше стонали о лучшем в мире мороженом и почаще вспоминали, в каком аду жили и они сами, и вся страна вместе с ними.

Итак, в сегодняшнем посте — подборка малоизвестных фотоснимков с последними днями СССР.

Все годы СССР запомнились людям огромными очередями. Если фанаты совка начнут вам рассказывать сказки, что "очереди появились в девяностые годы" — покажите им например фильм "Новоселье Олега Попова" 1960 года, в котором прекрасно заснята совковая торговля тех лет — с точно такими же душительными очередями, как и в последние советские годы.

На снимке — гражданин показывает кассиру паспорт с московской пропиской, что было необходимо сделать для покупки некоторых дефицитных продуктов — продажа которых была ограничена. Кстати, обратите внимание на трехлитровую банку отвратительных уксусных зеленых помидоров — в последние годы совка такая мерзость часто была единственным источником клетчатки.

Очередь в совковый вино-водочный магазин — при помощи которых советская власть спаивала население всякой дрянью а-ля "вино крепленое Солнцедар". Слева — лицо счастливого обладателя заветных двух пузырей, отпускаемых в одни руки. День прошел не зря, есть чем заняться вечером. Эх и хорошо жилось в СССР!

Женщина с ребенком в абсолютно пустом магазине. Несколько сюрреалистично выглядят названия продуктов на стенах — которые как бы с ненамеренной иронией напоминают красно-белые советские агитплакаты и лозунги — Живая рыба! Консервы! Сельдь жива и будет жить!"

"Пустые полки" в последние годы совка — вовсе не красивая метафора, а реальная действительность. Ну то есть в магазинах в буквальном смысле слова не было абсолютно ничего. Немного перефразирую Войновича — главным достижением 70 лет советской власти стало то, что любой гражданин мог свободно зайти в магазин и совершенно бесплатно оттуда выйти.

Сейчас эта эпоха все дальше от нас — но надо почаще напоминать о том, как все было тогда — чтобы совкофилы поменьше выступали на тему прекрасной советской жизни. Посмотрите, как унизительно и позорно выглядел советский быт — пожилые женщины, отдавшие этой стране свои лучшие годы, были вынуждены душиться в очередях и показывать паспорта и какие-то еще бумажки, чтобы купить кусок замороженных жил с костями под названием "мясо". Кто в здравом уме может хотеть "вернуться назад в СССР"?

Очереди, очереди. Обратите внимание, что практически все подобрые кадры сделаны чаще всего вечером, а в очередях стоят в основном женщины разных возрастов. Это часть совковой жизненной модели — после тяжелого трудового дня женщина была вынуждена отстаивать еще 2-3 часа во всеразличных очередях, чтобы хоть что-то принести домой и начать готовить обед на завтра. Какая женщина может мечтать вернуться "обратно в совок"? Чтобы что?

Или вот. Вы только посмотрите на это! Если бы у меня попросили прислать картинку на тему "ужас" — то я выслал бы не каких-нибудь монстров из фильмов ужасов, а фотографию советских очередей за едой — по-моему, сложно представить что-то страшнее и унизительнее для человека.

Очередь в мясной отдел. Посмотрите — стоят одни старики! Пока дети в поте лица добывали копейки для существования — бабушки и дедушки, вместо спокойного наслаждения достойной старостью, были вынуждены давиться и душиться в очередях за жалкими остатками свиной или коровьей туши после растаскивания всех лучших кусков мяса персоналом магазина и "блатными". Это ли не ужас?

Обратите внимание, что между покупателем и продавцом в совковых магазинах всегда существовала дистанция и баррикады в виде огромных прилавков, столов и окошек раздатки — для предотвращения немедленного и массового расхищения продуктов изголодавшимся населением. Еда строго дозировалась, выдавалась по спискам, бумажкам и паспортам. Когда вам будут рассказывать про великие и неимоверные достижения СССР — показывайте вот эти фото и говорите, что за 70 лет совок не смог даже толком накормить своих граждан.

Тоже очень страшное фото. Интересно — верила ли эта бабушка в то, что в восьмидесятом году она будет жить при коммунизме?

Советских стариков тех лет с одной стороны жаль — а с другой стороны не очень. Ведь это многие из них строили совок и крепили сталинизм, в тридцатые-сороковые годы орали "смерть бешеным собакам", поддерживали репрессии и "закручивание гаек", старались не обращать внимание на преследования инакомыслящих. Жизнь жестока — но и справедлива.

Тоскливые лица в советской очереди. Сколько не пересмотрел подобных фотографий, никогда не видел ни одного улыбающегося лица — разве что легкая и кратковременная улыбка могла быть на лице человека, который только что урвал дефицитный кусок колбасы или синюю курицу. Это было поводом для радости.

Вечерняя очередь за пределами магазина. Ну что, уже хотите снова вернуться в СССР? Ах как хорошо было стоять зимними вечерами в очередях, ммм!

Продавщица возле пустых прилавков. В последнее время фанаты совка кстати стараются запутать своих оппонентов фразочками вроде "как это может быть, что в магазинах ничего не было, но везде стояли очереди? Нестыковочка!". Хочется ответить им — так очереди потому и были, что товары "выбрасывались" крайне редко, и люди были вынуждены стоять в очередях. Хочется им сказать — козлы, вы все прекрасно понимаете, но специально хотите запутать народ.

А вот вам уличная очередь за подгнившими кислыми яблоками, пахнувшими могилой — которые в дополнение к вонючим уксусным зеленым помидорам из банки были единственным источником клетчатки в позднем совке:

А теперь часть вторая, которая относится к помощи "Загнивающего Запада" — который как известно, вечно мечтал о том, чтобы уничтожить СССР — да так мечтал, что за последний век четыре раза спасал Россию от голода. Вот это на фото — как раз четвертый раз. На фото — добровольцы разгружают в московском аэропорту гуманитарную помощь из Израиля — против которого вонючий СССР все свои годы вел вялотекующую войну, обзывал "израильскими сионистами" и спонсировал окружающих дикарей — вооружая их и подстрекая их на войну против Израиля.

А это — разгрузка гуманитарной помощи в Москве прямо на Красной площади. Немного отъевшись гуманитарной помощью и поднакопив жирка, ватники будут грозить кормившему их Западу "радиоактивным пеплом" и координировать планы вторжения в Вашингтон — читая книги про Попаданцев.

Мерзкий Запад коварно подсылает гуманитарную помощь, которую разгружают курсанты доблестной советской армии. Увидев такие фото, ватник вскрикивает — "Запад специально кормил нас чтобы мы не умерли и чтобы ему был с кем воевать!", после чего подпрыгивает и тут же уносится на застекленный балкон бесплатной хрущевки, чтобы проверить — не украл ли там натовский десант трухлявый комод, подшивку журналов "Наука и жизнь" за 1986-89 годы, ржавый велосипед и банку с прокисшим чайным грибом по имени Валера.

Разгрузка гуманитарной помощи. В последние годы совка Загнивающий Запад поставил в СССР на безвозмездной основе тысячи тонн продуктов — не дождавшись ни слова благодарности.

Продуктовая посылка для советских пенсионеров; ее прислало не родное правительство, возглавляемое сталинскими безумцами вроде Пуго или Янаева — а ненавидимый Загнивающий Запад.

Предновогодние дни. Люди запасаются продуктами. Добрая половина всего, что есть на этих столах — западная гуманитарная помощь, состоящая из сублимированных супов быстрого приготовления, сухих молочных смесей и каш, рыбных и мясных консервов, сухого картофельного пюре, масла и многого другого.

В отделениях сберкассы выстраивались очереди — многие снимали вклады, так как предчувствовали скорый конец СССР. Многие любят повторять, что советские деньги "обесценились", а вклады "сгорели". Это не совсем точное определение — просто совковые фантики наконец обрели свою реальную стоимость, а реальная совковая месячная зарплата обрела свое реальное денежное исчисление — порядка $10-15. Змеиные пропагандистские чары закончились — и карета превратилась в тыкву.

Предновогодние часы 31 декабря 1990 года в зажиточной московской семье. В новом 1991 году СССР не станет.

Такие дела.

А в комментариях напишите, что вы об этом всем думаете.

Помните те времена? Хотели бы туда вернуться?