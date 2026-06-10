закрыть
10 июня 2026, среда, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили китайские электроприборы и игрушки

  • 10.06.2026, 17:20
  • 1,080
В Беларуси запретили китайские электроприборы и игрушки
Фото: Госстандарт

Некоторые из них могут быть у вас дома.

Пазлы, книжки, игрушечный автомат, обогреватель — в реестр опасной продукции Госстандарта попали товары российского, китайского и белорусского производителей. Товары из этого списка запрещено ввозить и продавать, сообщает Onlíner.

Так, пазлы «Рыжий кот» и «Маша и медведи», а также развивающая игра «Часы-календарь» и доски для выжигания «Квадроцикл и мотоцикл», «Трицератопс и тираннозавр» значительно превышают допустимый уровень миграции формальдегида в воздушную среду. В детской книге «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» зафиксированы слишком узкие для маленького читателя пробелы между словами.

Игрушечные автомат и синтезатор из Китая оказались громче, чем допустимо, а при проверке электрических чайников Leben произошел пробой изоляции. Аналогичные проблемы у ночников «Месяц» и «Звезда». Запрещены к обращению и пять моделей белорусского электроконвектора «Теплея» — есть претензии к оформлению инструкций и к теплостойкости.

Фото: Госстандарт
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ловушка Лукашенко
Ловушка Лукашенко Петр Олещук
Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко