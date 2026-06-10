Беларусь ввела «безвиз» для граждан 71 страны
- 10.06.2026, 17:30
Он будет действовать всего несколько недель.
Об установлении безвизового въезда для иностранцев из 71 государства сообщил Государственный пограничный комитет.
Речь идет о гостях и участниках «Славянского базара».
В этом году международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 14 по 20 июля.
Безвизовый порядок въезда будет действовать с 4 по 31 июля. Воспользоваться им иностранцы могут при въезде в страну через международные пункты пропуска.
При себе они должны иметь загранпаспорт, оригинальный или электронный билет на фестивальные мероприятия.
В комитете отметили, что иностранный гражданин может однократно въехать в Беларусь по одному билету и не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия.