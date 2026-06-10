Гарри Каспаров: Путин в отчаянном положении 10.06.2026, 17:35

Гарри Каспаров

Фото: Delfi

Европа занялась демонтажом окраин Российской империи.

Россия теряет союзников и не достигает целей, поставленных перед нападением на Украину, но по-прежнему остается главной угрозой для соседних стран. Об этом заявил один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров в эфире YouTube-канала «Форум свободной России».

Сайт Charter97.org приводит фрагмент разговора:

«Европа начала серьезно заниматься демонтажом пока еще окраин Российской империи, это уже демонстрация адекватности. Никакого мира в Европе не будет, пока существует Российская империя со всеми ее метастазами многочисленными, включая базу в Армении, войска в Приднестровье и так далее.

Европа постепенно начинает в этом направлении действовать. На самом деле, важно понимать, что осознание это уже пришло. Вопрос, как скоро вот это понимание станет реальной политикой. Европа все-таки поняла, что наличие этого раковой опухоли, которая дает метастазы, это гарантия того, что проблемы будут расширяться. Кстати, скоро Европе придется решать вопросы не в Армении, а в Германии и во Франции. Венгерский успех не должен вскружить голову, потому что в следующем году французские выборы. Если не будет консолидации вокруг нового центристского кандидата, проблемы Армении покажутся семечками».

Тем не менее, по словам политика, вероятность нападения РФ на страны Европы остается очень высокой. Это может произойти в конце этого или в начале следующего года.

«Путин может перейти границу в Литве, Латвию или Эстонии, — заявил Гарри Каспаров. — Другое дело, что надо все-таки понимать мотивацию и, по крайней мере, региональный расклад.

Путин в отчаянном положении. Ему надо рисковать, потому что ситуация в России ухудшается буквально не по дням, а по часам. Дальнейшая эскалация и попытка сыграть на нерешительности НАТО и неготовность Европы к жесткому военному противостоянию, мне кажется, делает вероятность перехода натовской границы в конце этого или в начале следующего года гораздо более высокой, чем китайскую операцию против Тайваня.

Дальнейшие неудачи, очевидные неудачи в Украине могут подвинуть Путина на самые радикальные действия. Есть два варианта. Или применить тактическое ядерное оружие, что я считаю невозможным, или перейти границу НАТО. Больше у него ресурсов не остается.

Третье, можно сказать, мобилизация. Но, во-первых, не факт, что это хорошо, там еще формальные выборы есть. Во вторых, не факт, что это даст результат, а уж социальное волнение вызовет».

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