Может ли война в Украине привести к смене власти в России? 10.06.2026, 15:59

История намекает, что это вполне возможно.

Затяжная война в Украине все чаще вызывает вопросы о ее влиянии не только на ситуацию на фронте, но и на политическую устойчивость российской власти. Ряд аналитиков указывают, что в истории России крупные внешнеполитические неудачи нередко становились катализатором серьезных внутренних изменений, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

В качестве примеров приводятся революция 1905 года после поражения в русско-японской войне, события 1917 года на фоне Первой мировой войны, смещение Никиты Хрущева после Карибского кризиса и распад СССР спустя несколько лет после вывода советских войск из Афганистана.

По мнению экспертов, важную роль в таких переломных моментах играло сочетание двух факторов — ощущение внешнего провала и нарастающее внутреннее недовольство. Сегодня некоторые наблюдатели считают, что подобные признаки начинают проявляться и в нынешнем конфликте.

После более чем четырех лет боевых действий Россия так и не достигла многих заявленных целей. Темпы наступления заметно снизились, а украинские беспилотники все чаще наносят удары по объектам в глубине российской территории, включая нефтяную инфраструктуру. Это усиливает экономические трудности и делает последствия войны более ощутимыми для населения.

Социологические опросы также фиксируют рост запроса на завершение боевых действий. По данным апрельского исследования «Левада-центра», большинство респондентов выступают за прекращение войны, тогда как сторонников ее дальнейшего ведения значительно меньше.

Однако предпосылки для масштабных протестов пока не просматриваются. Жесткое законодательство, давление на оппозицию и отсутствие влиятельных альтернативных политических центров серьезно сужают пространство для открытого недовольства.

В таких условиях возможные политические перемены, если они когда-либо произойдут, скорее могут исходить изнутри самой элиты, чем стать результатом массового общественного движения. Некоторые аналитики полагают, что по мере роста издержек конфликта часть окружения Путина может начать рассматривать новые варианты выхода из кризиса.

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