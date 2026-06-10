Минчане жалуются на проблемы с мобильным интернетом

Минчане жалуются на проблемы с мобильным интернетом3
- 10.06.2026, 17:07
Жалобы поступили от многих жителей столицы.
Пользователи Threads сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1 9 июня, заметил сайт Charter97.org.
«A1 вчера конечно удивили, — пишет petr.trofimov.by. - Интернет не работал почти весь день. Много людей в Минске жаловались detector404.by/a1by. Но ни на сайте, ни в телеграм канале А1 не было никаких новостей и апдейтов от них».
«Да,такая же ерунда, - пишет anna.zaxarevich. — Вот завис и все, уже час не работает».
После обращения в службу техподдержки А1 один из абонентов получил сообщение о том, что «на оборудовании компании каких-либо неполадок не обнаружено» и совет «перезагрузить роутер, однако проблему это не решило.