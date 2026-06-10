Минчане жалуются на проблемы с мобильным интернетом 3 10.06.2026, 17:07

Жалобы поступили от многих жителей столицы.

Пользователи Threads сообщают о проблемах с доступом в интернет у оператора А1 9 июня, заметил сайт Charter97.org.

«A1 вчера конечно удивили, — пишет petr.trofimov.by. - Интернет не работал почти весь день. Много людей в Минске жаловались detector404.by/a1by. Но ни на сайте, ни в телеграм канале А1 не было никаких новостей и апдейтов от них».

«Да,такая же ерунда, - пишет anna.zaxarevich. — Вот завис и все, уже час не работает».

После обращения в службу техподдержки А1 один из абонентов получил сообщение о том, что «на оборудовании компании каких-либо неполадок не обнаружено» и совет «перезагрузить роутер, однако проблему это не решило.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com