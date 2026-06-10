Forbes: Россияне отказываются верить в слова Путина об «Орешнике» 1 10.06.2026, 17:13

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Фото: Getty Images

Глава Кремля заявил о преднамеренном ударе по сараям.

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно подвергся критике со стороны части российских военных блогеров после своих заявлений о применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Как пишет Forbes, глава Кремля фактически признал, что во время широко разрекламированных запусков ракеты использовались не для уничтожения важных военных объектов, а для проверки собственных технических характеристик.

В интервью российским СМИ Путин рассказал, что удары «Орешником» были своего рода испытаниями в реальных боевых условиях. По его словам, ракеты запускались главным образом для проверки точности работы боевых частей. Для этого якобы выбирались цели, результаты поражения которых можно было легко зафиксировать и проанализировать с помощью беспилотников.

Он также заявил, что после ударов российские дроны обследовали места падения боеголовок и оценивали результаты с «точностью до миллиметра».

24 мая 2026 года Россия провела масштабную атаку по территории Украины, задействовав две ракеты «Орешник», около 600 беспилотников и десятки других ракет различных типов.

Одна из баллистических ракет упала в районе Белой Церкви Киевской области. Согласно имеющимся данным, боевые части поразили территорию гаражного кооператива и заброшенного предприятия.

Вторая ракета упала на временно оккупированной территории Донецкой области. Сообщений о серьезных разрушениях или значительных потерях в результате этих ударов не поступало.

Реакция российских блогеров

Особенно резкую реакцию вызвало то обстоятельство, что незадолго до заявления Путина российские пропагандисты и военные блогеры активно рекламировали «Орешник» как новейшее сверхоружие, способное наносить серьезный ущерб украинским военным объектам.

После слов российского правителя многие из них оказались в неудобном положении, поскольку их прежние утверждения фактически были опровергнуты самим Кремлем.

В российских социальных сетях начали появляться ироничные комментарии о том, что дорогостоящие ракеты использовались для ударов по гаражам, хозяйственным постройкам и другим объектам, не имеющим стратегического значения.

Эксперты предполагают, что объяснение о «преднамеренных промахах» может быть попыткой оправдать отсутствие заметных результатов от применения нового вооружения.

По одной из версий, ракеты просто не смогли поразить намеченные цели. По другой — Кремль действительно использовал крайне дорогостоящие боеприпасы исключительно в демонстрационных целях.

«Тем временем украинские дальнобойные беспилотники продолжают наносить удары по объектам российской нефтяной отрасли, а новые украинские баллистические ракеты Fire Point FP-9, способные достичь Москвы, могут быть развернуты уже этим летом. В таком случае у российских блогеров появится еще больше поводов для обсуждений», — резюмирует Forbes.

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