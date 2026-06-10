В Киеве может появиться Европейский военный колледж НАТО 10.06.2026, 17:23

Уникальная «живая лаборатория».

В западных аналитических кругах звучит идея создать в Киеве Европейский военный колледж НАТО, который позволил бы системно изучать опыт войны в Украине. По мнению авторов инициативы, именно Украина сегодня стала главным полигоном современной войны, где формируются новые подходы к боевым действиям, технологиям и организации армии, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Война в Украине рассматривается не только как поле боя, но и как уникальная «живая лаборатория», в которой армия, государственные структуры и частный сектор вынуждены быстро адаптироваться под условия высокоинтенсивной войны. Особое внимание уделяется массовому применению беспилотников, системам радиоэлектронной борьбы, цифровому управлению и интеграции гражданских технологий в военные задачи.

Сторонники инициативы утверждают, что традиционные военные академии НАТО изучают войну слишком дистанционно и с опозданием, тогда как украинский опыт формируется в реальном времени. В качестве учебных площадок предлагаются реальные зоны боевых действий — от аэропорта Гостомель до городов Буча и Ирпень, где можно изучать тактику, логистику, городскую оборону и роль гражданского сопротивления.

Отдельно подчеркивается важность прямого взаимодействия офицеров НАТО с украинскими командирами, операторами дронов, инженерами и представителями оборонной промышленности. В Украине, как отмечается, цикл «разработка — испытание — применение» в военной сфере значительно ускорен из-за боевых условий.

Авторы идеи считают, что европейская оборона должна опираться не только на увеличение военных бюджетов, но и на институции, которые учат быстрее адаптироваться к действиям противника. Украина в этом контексте рассматривается как наиболее подходящее место для формирования такой системы знаний.

Подчеркивается, что ключевой урок войны — не только технологии, но и культура адаптации, где важны гибкость командования, взаимодействие государства и бизнеса, а также готовность общества к мобилизации ресурсов.

Инициатива о создании военного колледжа в Киеве представляется как способ не потерять опыт войны после ее завершения и превратить его в долгосрочное стратегическое преимущество НАТО.

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