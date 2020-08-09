США обратились к России из-за Крыма 1 9.08.2020, 12:31

3,724

Заявление связано с Международным днем коренных народов мира.

США в очередной раз призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму и отдать полуостров Украине.

Такое заявление сделали в посольстве США в Украине, сообщает nv.ua.

У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію. #КримЦеУкраїна — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 9, 2020

В посольстве напомнили, что Крым является суверенной украинской территорией.

«В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию», — заявили в дипломатическом представительстве.