закрыть
9 августа 2020, воскресенье, 14:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США обратились к России из-за Крыма

1
  • 9.08.2020, 12:31
  • 3,724
США обратились к России из-за Крыма

Заявление связано с Международным днем коренных народов мира.

США в очередной раз призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму и отдать полуостров Украине.

Такое заявление сделали в посольстве США в Украине, сообщает nv.ua.

В посольстве напомнили, что Крым является суверенной украинской территорией.

«В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию», — заявили в дипломатическом представительстве.


популярное за неделю

Мнение

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников
Лимит времени у лукашистов исчерпан
Лимит времени у лукашистов исчерпан Вадим Кабанчук