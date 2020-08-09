США обратились к России из-за Крыма

США обратились к России из-за Крыма1
- 9.08.2020, 12:31
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Заявление связано с Международным днем коренных народов мира.
США в очередной раз призвали Россию прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму и отдать полуостров Украине.
Такое заявление сделали в посольстве США в Украине, сообщает nv.ua.
У Міжнародний день корінних народів світу ми закликаємо Росію припинити жорстокі порушення прав людини кримських татар і покинути суверенну українську територію. #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 9, 2020
В посольстве напомнили, что Крым является суверенной украинской территорией.
«В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию», — заявили в дипломатическом представительстве.