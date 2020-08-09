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США в два раза сокращают контингент в Афганистане

  • 9.08.2020, 13:52
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США в два раза сокращают контингент в Афганистане
иллюстрационное фото

Глава Пентагона отметил, что мирный процесс в стране " медленно движется вперед".

Власти США собираются сократить американский контингент в Афганистане до менее чем пяти тысяч человек. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны США Марк Эспер 9 августа, пишет "Корреспондент".

"Мы намерены снизить присутствие менее чем до пяти тысяч военных к концу ноября", - сказал Эспер. Сейчас в Афганистане находится девять тысяч американских военных.

Глава Пентагона отметил, что мирный процесс в Афганистане "не является идеальным, но медленно движется вперед".

Поэтому США рассчитывают, что смогут выполнять необходимые задачи, прежде всего сдерживание террористической угрозы, при более низком уровне военного присутствия, указал министр.

Ранее в Белом доме заявили, что американский военный контингент будет полностью выведен из Афганистана менее чем через год.

Напомним, в марте Соединенные Штаты и радикальное движение Талибан подписали исторический мирный договор, который предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана.


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