Михаил Залевский покинул пост генерального директора ФК БАТЭ

Михаил Залевский покинул пост генерального директора ФК БАТЭ3
- 1.09.2020, 21:38
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Ранее он жестко раскритиковал действия силовиков.
Михаил Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ. Контракт прекращен по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба, пишет tut.by.
«Михаил Леонидович принял такое решение в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола.
Благодарим Михаила Залевского за плодотворную работу на благо «желто-синих», придание мощного импульса в развитии клуба – и всегда будем рады новой встрече!» – сообщает пресс-служба БАТЭ.
Отметим, что ранее Залевский жестко высказался о действиях силовиков после выборов. Он выкинул свою старую милицейскую форму, сказав, что он бывший офицер, и ему стыдно.
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Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ, в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ