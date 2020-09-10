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США расширили список российский лиц, на которых распостраняются санкции

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  • 10.09.2020, 19:44
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США расширили список российский лиц, на которых распостраняются санкции

Санкции введены за вмешательство РФ в выборы в США.

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций, ранее введенных в связи с обвинениями Москвы во вмешательстве в американские выборы, передает ria.ru.

Сообщается, что в черные списки внесены еще трое граждан РФ (Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц).

Также в список попал один гражданин Украины. Речь идет о внефракционном депутате Верховной рады Андрее Деркаче.

По данным Минфина, все три россиянина проживают в Санкт-Петербурге и являются сотрудниками Агентства интернет-исследований, которое США связывают с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Ведомство заявило, что все указанные лица "действовали прямо или косвенно в интересах или от лица АИИ (Агентства интернет-исследований)", которое "использует криптовалюту для финансирования деятельности по продолжению оказания злонамеренной активности в мире".

Также Минфин США заявил, что Андрей Деркач "является российским агентом на протяжении нескольких лет, поддерживая связи с российскими спецслужбами". Санкции против него введены на основании попыток подорвать предстоящие в этом году президентские выборы.

В ведомстве считают, что по крайней мере с конца 2019 года и в течение 2020 года, Деркач проводил "скрытую кампанию влияния, направленную на культивирование ложных и необоснованных историй о должностных лицах США на предстоящих президентских выборах".

Согласно заявлению минфина, под санкции попадают вся собственность и другие имущественные интересы, находящиеся в американской юрисдикции, также запрещено совершать с этими лицами какие-либо операции. Кроме того, заблокированы и любые компании, более 50% которых владеют попавшие в санкционный список лица.

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