Трамп объявил о наличии у США неизвестного другим оружия 10 11.09.2020, 8:47

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Дональд Трамп

Аналогов нет ни у России, ни у Китая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть вооружения, о которых никто не знает. Об этом он сказал журналистам перед вылетом в штат Мичиган, сообщает сайт Белого дома.

«У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что США создают «отличное оружие», в том числе ядерное. По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года и сейчас американские вооруженные силы «сильнее, чем когда-либо».

Американский журналист Боб Вудворд в своей готовящейся к публикации книге Rage («Ярость») приводит слова американского лидера о наличии у Соединенных Штатов ядерной системы, которой нет ни у России, ни у Китая. «У нас есть то, о чем [президент России Владимир] Путин и [председатель КНР] Си [Цзиньпин] никогда раньше не слышали», — утверждает он.

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