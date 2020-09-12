В Техасе прошла массовая акция в защиту независимости Беларуси

В Техасе прошла массовая акция в защиту независимости Беларуси3
- 12.09.2020, 11:09
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Люди под бело-красно-белыми флагами вышли к российскому консульству в Хьюстоне.
В Техасе около 40 человек под бело-красно-белыми флагами вышли к российскому консульству в Хьюстоне, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».
«Мы собрались именно у российского консульства потому что считаем, что заявление Путина о формировании резерва российских силовиков для направления в Беларусь — это вмешательство в дела страны и прямая угроза ее суверенитету», — рассказали участники акции.